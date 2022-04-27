В Норильске прошли городские педагогические чтения

В рамках мероприятия были организованы тематические секции, где участники могли обсудить различные педагогические подходы в обучении и воспитании, а также подискутировали на тему проблем современной дидактики по инициированию становления новых образовательных практик.

Новая форма сотрудничества педагогов организована корпоративным университетом Московского образования в рамках федерального проекта «Взаимообучение городов». На одной из секций педагогических чтений она позволила организовать взаимодействие и обмен передовыми эффективными практиками между педагогами Норильска и педагогами других городов России.

В завершение мероприятия в каждой секции педагогам было предложено заполнить карты обратной связи. В анкетировании приняли участие 570 педагогических работника.

Собранные мнения позволили оценить удовлетворённость педагогов проведённым мероприятием, получить предложения по формату формирования секций, выявить общественное мнение присутствующих педагогов организованной экспертизой работ участников педагогических чтений, поощрению участников мероприятия.