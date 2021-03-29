В Норильске прошли молодёжные дебаты

Дебаты прошли в норильской городской библиотеке с участием активистов проекта «Школа молодого парламентария» Молодёжного парламента, представителей «Лиги дебатов» «Молодой гвардии» и норильского отделения «Боевого братства». Тема дебатов - «Неограниченная свобода информации: за или против?».

Острую дискуссию вызвал вопрос: что несёт открытое информационное поле - благо или зло? Ведь информационное пространство сегодня не только поле для общения и получения знаний, но и благодатная почва для мошенничества и распространения фейков. Участники проекта «Школа молодого парламентария» выступали за неограниченный доступ к информации, активисты «Молодой гвардии» придерживались противоположной точки зрения. Дмитрий Губарев, входивший в жюри, состоявшее из представителей общественных и образовательных организаций, отметил, что позиция команды «Против неограниченного доступа информации» показалась судейской коллегии более аргументированной и именно ей присудили победу в дебатах.