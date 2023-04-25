В Норильске прошли общественные слушания по вопросу оказания помощи участникам специальной военной операции

В ходе общественных слушаний также были подведены предварительные итоги акции «Норильск СВОих не бросает!» по сбору денежных средств для приобретения гуманитарной помощи с целью поддержки норильчан-участников специальной военной операции.

Директор благотворительного фонда социальных программ «Территория добра» Светлана Зенина рассказала, что за период с февраля по апрель текущего года в рамках общегородской акции «Норильск СВОих не бросает!» на расчётный счет фонда поступило более трёх млн рублей. Почти девять млн рублей было собрано наличными средствами. Через сайт Фонда «Территория добра» было переведено 377 тысяч рублей. Все средства переданы Норильскому местному отделению Всероссийской общественной организации «Боевое братство» для приобретения необходимого оборудования по списку, подготовленному мобилизованными норильчанами.

Руководитель Норильского местного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», депутат Норильского городского Совета Валерий Шабурин в своём выступлении отметил, что благодаря участию жителей нашего города в акции по сбору помощи участникам СВО было собрано 113 коробок гуманитарного груза общим весом более двух тонн. В ближайшее время груз будет доукомплектован необходимым оборудованием и отправлен на передовую для передачи норильским бойцам.