В Норильске прошло комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

«Должник» проводится в целях выявления лиц, у которых имеются неоплаченные административные штрафы. В мероприятии были задействованы участковые уполномоченные, сотрудники отделения по исполнению административного законодательства, ГИБДД, патрульно-постовая служба.

Сотрудники полиции напоминают: оплатить штраф необходимо в течение 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания. За несвоевременную оплату гражданину грозит административный штраф в двукратном размере от суммы неуплаченного, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

По итогам комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Должник» сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности 67 человек. А также совместно со службой судебных приставов совершили три рейда по принудительному взысканию административных штрафов, во время которых взыскали более 20 тысяч рублей. 22 норильчанам вынесено судебное решение о наложении административного штрафа в двукратном размере от суммы изначально неоплаченного. Вынесено 16 решений об административном аресте, пять – об обязательных работах.

«Напоминаем, что административный штраф должен быть оплачен не только своевременно, но и строго по реквизитам, указанным в постановлении. В противном случае он считается неоплаченным, а виновное лицо привлекается к ответственности. Так, за 2020 год за неоплаченные штрафы подразделения норильской полиции привлекли к административной ответственности 431 человека, из которых 179 норильчан понесли наказание в виде административного ареста, 62 – в виде обязательных работ, на 182 северян наложен административный штраф», – отметила руководитель отделения по исполнению административного законодательства ОМВД России по Норильску Наталия Зотова.