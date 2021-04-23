В Норильске прошло заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения

Основной целью встречи было урегулирование взаимодействия Госавтоинспекции по вопросам безопасности дорожного движения с органами исполнительной власти и местного самоуправления, общественными и иными организациями.

Александр Янович представил отчёт об аварийности в городе за первый квартал текущего года. Сейчас наблюдается увеличение количества дорожных происшествий с травмированием детей, при снижении общего количества ДТП с пострадавшими. В качестве профилактики детского травматизма на комиссии предложили усилить работу с образовательными учреждениям.

Также на заседании отметили важность взаимодействия Госавтоинспекции с педагогическими коллективами, особенно в части популяризации световозвращателей. На улицах города и в образовательных учреждениях неоднократно проводились тематические мероприятия, на которых норильчанам напоминали о пользе этих элементов. Представители управления образования отметили, что в документации учебных учреждений появились дополнения, предусматривающие обязательное использование световозвращающих элементов школьниками и организацию педагогического контроля за соблюдением соответствующих рекомендаций.

В завершении доклада было отмечено, что на дорогах Большого Норильска уменьшилось число ДТП с наездом на пешеходов, с участием пьяных водителей и ДТП, совершённых из-за нарушения правил обгона.