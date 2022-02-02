В Норильске против коронавируса привились больше 80 000 жителей

Наталья Коростелёва призвала горожан обязательно вакцинироваться и не забывать о ревакцинации, так как через полгода после первой прививки защита организма уже не так сильна, хотя полученный QR-код действителен в течение года. Она также рекомендовала делать выбор в пользу двухкомпонентной вакцины, которая вызывает более высокий иммунный ответ. Она привилась именно такой: сегодня в администрации города прошла ревакцинация сотрудников, в ней приняли участие 72 человека.

- Я переболела ковидом в ноябре прошлого года, обоняния не теряла, и температуры высокой не было, но слабость была такая, что никому не пожелаю подобного опыта, — поделилась Наталья Коростелева. — И как только мне медики разрешили вакцинироваться, я сразу это сделала. Первую прививку перенесла хорошо. Сегодня прошла ревакцинацию, рекомендации от врача получила те же, что и в первый раз, — избегать физических нагрузок, не посещать сауну, при повышении температуры принять парацетамол. Берегите себя и прививайтесь.

Также заместитель главы города по социальной политике рассказала, что на следующей неделе планируется открытие нового прививочного пункта в центре города. А вчера в Норильск поступила партия вакцины «Спутник-М» (200 доз) для детей в возрасте от 12 до 17 лет.