В Норильске против коронавируса привились больше 80 000 жителей
В Норильске против коронавируса привились больше 80 000 жителей
Как рассказала заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева, вакцину от ковида получили 80 200 норильчан, ревакцинацию прошли 11 000 человек. Вакцины во всех прививочных пунктах достаточно.
Наталья Коростелёва призвала горожан обязательно вакцинироваться и не забывать о ревакцинации, так как через полгода после первой прививки защита организма уже не так сильна, хотя полученный QR-код действителен в течение года. Она также рекомендовала делать выбор в пользу двухкомпонентной вакцины, которая вызывает более высокий иммунный ответ. Она привилась именно такой: сегодня в администрации города прошла ревакцинация сотрудников, в ней приняли участие 72 человека.
- Я переболела ковидом в ноябре прошлого года, обоняния не теряла, и температуры высокой не было, но слабость была такая, что никому не пожелаю подобного опыта, — поделилась Наталья Коростелева. — И как только мне медики разрешили вакцинироваться, я сразу это сделала. Первую прививку перенесла хорошо. Сегодня прошла ревакцинацию, рекомендации от врача получила те же, что и в первый раз, — избегать физических нагрузок, не посещать сауну, при повышении температуры принять парацетамол. Берегите себя и прививайтесь.
Также заместитель главы города по социальной политике рассказала, что на следующей неделе планируется открытие нового прививочного пункта в центре города. А вчера в Норильск поступила партия вакцины «Спутник-М» (200 доз) для детей в возрасте от 12 до 17 лет.