В Норильске проведут памятные мероприятия в честь Дня снятия блокады Ленинграда

К началу осады в городе было недостаточно запасов продуктов и топлива, что привело к массовому голоду. В сентябре 1941-го, когда фашисты сожгли дотла Бадаевские склады в Ленинграде, хлеб выпекали из того, что было. К так называемой обойной муке самого грубого помола чего только не добавляли - в ход шёл и жмых, и так называемый смёт – мучная пыль, что собирали с полок и вытряхивали из мешков. Для объёма добавляли даже целлюлозу – в самые голодные месяцы она составляла четверть пайки. А ещё - древесные опилки, березовые почки, тёртую сосновую кору. Ветераны, прошедшие блокаду, с ужасом вспоминают эти голодные времена. Борьба шла буквально за каждую крошку. «То, что мы живы, только от стойкости зависит, вот от этих 125 грамм. Это надо знать, это ни в коем случае нельзя забывать», - вспоминают они.

Блокадный хлеб стал символом одноимённой акции, к которой присоединится и Норильск. Её цель - формирование у подрастающего поколения правильного представления о блокаде и её жертвах, с тем, чтобы пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость народа в период блокады Ленинграда.

В Городском центре культуры будет установлена экспозиция с «блокадным» хлебом, расфасованным по 125 граммов, в память о жителях и защитниках Ленинграда. В КДЦ им. Владимира Высоцкого 27 января в 14.00 для школьников пройдёт тематическая программа «Блокада». Ребятам расскажут об одном из самых тяжёлых и трагических периодов в истории нашей страны, о мужестве и стойкости жителей города на Неве, самоотверженно сражавшихся и отстоявших Ленинград от фашистских захватчиков. Кроме того, на всех онлайн-платформах учреждения пройдёт выставка фотографий Сергея Ларенкова «Связь времён: блокадный Ленинград», выполненных в жанре исторической реконструкции.

В фойе КДЦ «Юбилейный» представят тематическую инсталляцию «125 грамм = жизнь», на которой можно будет увидеть ключевой символ акции – кусочек хлеба весом в 125 грамм, а также хлебные карточки с нормой хлеба для неработающих граждан, служащих и детей до 12 лет. Волонтёры предложат посетителям взять информационные буклеты о блокаде Ленинграда и «блокадный хлеб», как символ надежды и жизни.

В Публичной библиотеке в 15.00 пройдёт исторический час «И помнит мир спасённый блокадный Ленинград». Студенты-слушатели совершат экскурс в историю жизни осаждённого города, увидят кадры кинохроники и документальных фильмов, услышат знаменитую «Ленинградскую симфонию» Дмитрия Шостаковича. Мероприятия пройдут с соблюдением всех профилактических мер безопасности.