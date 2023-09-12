В Норильске проверили изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых

Член общественного совета Геннадий Дубинко сделал подарок для библиотеки спецучреждения. Приехав с проверкой в этот раз, он привёз с собой книги. Около 40 изданий пополнили фонд библиотеки ИВС и спецприёмника.

Заместитель начальника ИВС Расул Аргунов поблагодарил члена общественного совета и отметил, что книги пользуются постоянным спросом у задержанных и арестованных, поэтому переданная литература будет, несомненно, востребована.

Общественники проверили условия содержания граждан, находящихся под контролем правоохранителей. Они осмотрели прогулочный дворик и помещения. Пообщались с арестованными и задержанными в административном порядке, задали им вопросы о содержании, расспросили о возможных жалобах и претензиях, которых со стороны задержанных во время беседы не прозвучало. Работе сотрудников общественные наблюдатели дали положительную оценку.