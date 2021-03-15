МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске проводятся лекции и семинары для повышения грамотности потребителей

В Норильске проводятся лекции и семинары для повышения грамотности потребителей

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В Норильске проводятся лекции и семинары для повышения грамотности потребителей

В Норильске проводятся лекции и семинары для повышения грамотности потребителейВ Норильске проводятся лекции и семинары для повышения грамотности потребителей

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта. В этом году его темой стала борьба с загрязнением окружающей среды пластиковыми материалами. Роспотребнадзор напоминает, что статья 7 Закона РФ "О защите прав потребителей" закрепляет право на то, чтобы товар при его использовании, хранении, транспортировке и утилизации был безопасен не только для жизни и здоровья потребителей, но и для окружающей среды.

Ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске Чынара Токтоназарова ознакомила студентов Норильского техникума промышленных технологий и сервиса с основами законодательства в данной области, проиллюстрировав теоретический материал примерами из практики.

Текст Ольга Ананских
Фото Ирина Яринская
15 марта в 16:31 440
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