В Норильске работает пункт проката технических средств реабилитации

Воспользоваться услугами проката могут: лица с ограниченными возможностями здоровья, а также граждане, перенёсшие травмы, операции, на период выздоровления.

В наличии имеются:

- костыли подмышечные;

- костыли локтевые регулируемой длины;

- трости опорные;

- трости телескопические;

- ходунки-опоры;

- кресла-коляски;

- кресло-стул с санитарным оснащением;

- матрацы противопролежневые ортопедические.

Подробную информацию можно узнать по телефону 37-27-51. Пункт проката находится по адресу: ул. Маслова, 4, каб. 1-40. Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.