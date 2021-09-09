В Норильске работает пункт проката технических средств реабилитации
В Норильске работает пункт проката технических средств реабилитации
Пункт проката действует на базе Комплексного центра социального обслуживания населения «Норильский».
Воспользоваться услугами проката могут: лица с ограниченными возможностями здоровья, а также граждане, перенёсшие травмы, операции, на период выздоровления.
В наличии имеются:
- костыли подмышечные;
- костыли локтевые регулируемой длины;
- трости опорные;
- трости телескопические;
- ходунки-опоры;
- кресла-коляски;
- кресло-стул с санитарным оснащением;
- матрацы противопролежневые ортопедические.
Подробную информацию можно узнать по телефону 37-27-51. Пункт проката находится по адресу: ул. Маслова, 4, каб. 1-40. Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.