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В Норильске работают специалисты Красноярского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

В Норильске работают специалисты Красноярского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

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В Норильске работают специалисты Красноярского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

В Норильске работают специалисты Красноярского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

Норильчане могут обратиться за консультативной помощью к краевым специалистам до 14 мая.

Консультацию в Норильской межрайонной поликлинике № 1 по адресу: ул. Кирова, 19, проводят два врача сердечно-сосудистой хирургии и врач по функциональной диагностике. К ним могут обратиться пациенты с ишемической болезнью сердца, приобретёнными пороками сердца и нарушением ритма сердца.

Фото Владимир Макушкин
13 мая в 11:18 230
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