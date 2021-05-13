В Норильске работают специалисты Красноярского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

Норильчане могут обратиться за консультативной помощью к краевым специалистам до 14 мая.

Консультацию в Норильской межрайонной поликлинике № 1 по адресу: ул. Кирова, 19, проводят два врача сердечно-сосудистой хирургии и врач по функциональной диагностике. К ним могут обратиться пациенты с ишемической болезнью сердца, приобретёнными пороками сердца и нарушением ритма сердца.