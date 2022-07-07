В Норильске раскрываемость преступлений по горячим следам в прошлом месяце составила 58,2%

Всего за июнь в дежурную часть поступило 4354 заявления–сообщения от граждан, на 652 обращения больше, чем в прошлом году.

За первый месяц лета произошло три тяжких и особо тяжких преступления против личности, все раскрыты по горячим следам. Все они были совершены гражданами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Причём спиртное было приобретено в нарушение законодательства — в ночное время. В июне было пресечено более 1,5 тысячи нарушений антиалкогольного закона. Недобросовестные предприниматели получили штраф на общую сумму 812 тысяч рублей, изъято более 1,5 тысячи литров алкогольной продукции.

- Актуальной остаётся проблема с предприятиями, привлекающими работников по вахтовому методу, — рассказал Вадим Королёв. — Не секрет, что они часто принимают на работу ранее судимых и лиц, находящихся под административным надзором. Мы подсчитали: в Норильске на данный момент таких 50 человек. Безусловно, необходимо повысить уровень ответственности руководителей данных предприятий. Они должны тщательно пресекать случаи появления сотрудников на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Также предприятия должны обеспечивать обязательный выезд работников к местам их постоянного проживания, особенно в случае расторжения контракта.

В прошлом месяце сотрудники МВД закрыли два подпольных казино. Организаторам грозит до двух лет лишения свободы. Также удалось пресечь деятельность организованной группы из 60 человек, которая под видом интернет–магазина продавала наркотические вещества. Вадим Королёв отметил, что более четверти всех совершённых преступлений — кражи, в том числе с предприятий. Так, с Медного завода похищено более 1,5 тонны металлоконструкций. С Надеждинского завода украдено 150 листов металла. 30 тонн щебня ранее судимый гражданин вывез с территории Талнахской обогатительной фабрики.

Только за прошлый месяц жители Норильска перевели на счета мошенников более трёх миллионов рублей. Наиболее крупные суммы норильчане теряют в попытках преуспеть в мире инвестиций. Например, более одного миллиона рублей потерял 57 летний житель города на фальшивой инвестиционной платформе. Сохраняют актуальность и мошеннические схемы со звонками якобы сотрудников служб безопасности банков. На эту удочку попались пять норильчан. В общей сложности они перевели на счета преступников около 1,5 миллиона рублей. В число пострадавших, по словам Вадима Королёва, вошли как рабочие, так и ИТР.

Пять жителей города пострадали от мошеннических действий при покупке на интернет—сайтах. Продавцы настаивали на переводе задатка, а потом пропадали с деньгами и товаром. Попасться на такую уловку можно и на популярных платформах для объявлений о купле–продаже, и в Telegram–каналах. В список товаров–приманок попали смарт-часы, автомобильные шины, билеты в театр и даже игровые аккаунты. Неработающая 31-летняя женщина перевела мошенникам более 80 тысяч рублей за улучшение аккаунта в онлайн–игре, но обещанной услуги так и не получила.

- Из приведённых примеров видно, что риску стать жертвой мошенников подвержены абсолютно все, — уточняет Вадим Королёв. — Общий ущерб от преступлений в сфере информационных технологий с начала года составил более 53 миллионов рублей. Требуется принять дополнительные меры со стороны администрации города, руководителей предприятий и учреждений всех форм собственности по доведению до трудовых коллективов информации с конкретными примерами. В этом вопросе мы надеемся на вашу, товарищи руководители, активную и принципиальную позицию. Опыт показывает, что информационных рассылок в корпоративной сети недостаточно. В качестве примера могу привести последний случай, когда работница «Гипроникеля» перевела мошенникам около 4 миллионов рублей. Она рассказала, что получила рассылку, расписалась, но даже не читала, так как было неинтересно. Так что информирование работников лучше проводить посредством личных бесед.

В июне повышенное внимание сотрудников МВД вызывала дорожно-транспортная обстановка — количество ДТП выросло на 12,5%. Наряды ГИБДД усилили сотрудниками других служб полиции. Регулярные рейды выходного дня зарегистрировали 45 случаев нетрезвого вождения. Всего за месяц зафиксировано 1149 случаев нарушения ПДД, 46 транспортных средств отправлены на штрафстоянку.

За прошлый месяц зафиксирован почти двукратный рост числа граждан, поставленных на миграционный учёт, — с 2158 до 4535 человек. При этом, стоит отметить, что количество совершённых такими лицами преступлений сократилось также в два раза — с 20 до 10 эпизодов. По итогам июля отмечается рост на 7,1% количества граждан, прибывших с Северного Кавказа. В основном это жители Дагестана и Ставропольского края. Сотрудниками отделов проведено 1135 мероприятий по своевременному пресечению нарушений миграционного законодательства. В результате выявлено более тысячи административных правонарушений, а также 13 преступлений по статье 322 УК РФ (фиктивная регистрация иностранных граждан).