В Норильске расширят поддержку НКО в части национально-культурной деятельности

На заседании присутствовали руководители и представители местных общественных, религиозных и культурно-патриотических организаций, представители Норильского ОМВД, а также заместители главы города и начальники управлений администрации, взаимодействующих с национальными сообществами Норильска.

Одним из важных вопросов сегодня является грантовая поддержка социальных проектов городского конкурса среди национально-культурных объединений. Владимир Баринов, заместитель главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями, считает, что грантовую поддержку необходимо увеличить.

Напомним, конкурс в Норильске проводится уже девять лет. С 2017 года он реализуется в рамках муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования город Норильск в XXI веке». Сумма гранта в рамках конкурса составляет 200 тысяч рублей. Но в последние годы этих средств не хватает на осуществление задуманного. Кроме того, до сегодняшнего дня из 12 организаций Норильска, имеющих статус юридического лица, победителем конкурса мог стать только один претендент.

«На основе анализа потребностей и обращений некоммерческих организаций, принято решение рассмотреть возможность увеличить бюджет городского конкурса социальных проектов до 1 млн рублей - по 500 тысяч рублей двум победителям», - пояснил Владимир Баринов.

Такая поддержка позволит участникам конкурса расширить их возможности в работе над проектом, а также положительно скажется на развитии межнациональных контактов между представителями разных народов, проживающих в Норильске. Для самих НКО это уникальный шанс пополнить свою материально-техническую базу.

«С 2022 года конкурс будет проходить в рамках новой муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия», - добавил Владимир Баринов.

Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, рассказала присутствующим об участии национально-культурных объединений в конкурсе социальных проектов среди социально-ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих в том числе социальные и общественно полезные услуги. В соответствии с перечнем поручений президента в муниципальных программах развития учреждений культуры администрацией города предусмотрена поддержка добровольческих и некоммерческих организаций.

«В этом году конкурс проводился впервые, к участию пригласили все национально-культурные объединения Норильска при условии, что они являются СОНКО или СОНКО-ИОПУ и реализуют на территории социальные проекты в сфере культуры. Конкурс проходил с 15 июля по 23 августа. Победителем стала семейная (родовая) община коренных и малочисленных народов Севера «Ня танса» («нганасанская семья») с иммерсивной программой «Охотник и дух ночи». Соглашение, предусматривающее финансирование в объёме 200 тысяч рублей, будет заключено до сентября. Кроме того, в конкурсе принимали участие Союз писателей Таймыра в Красноярском крае и объединение «Танцуют все», - сообщила Наталья Коростелева.

Глава Норильска Дмитрий Карасев поддержал идею увеличения объёма средств, предназначенных НКО:

«Решение коллег о том, чтобы пересмотреть финансирование этой программы я оцениваю только положительно. Посмотрим по следующему году, как мы будем реализовывать эту программу. Если возникнет потребность в чём-то дополнительном, давайте вместе посмотрим и решим. Мы собираемся здесь, в том числе, чтобы понять, какие мероприятия необходимы городу для развития национально-культурной деятельности».

Опытом участия в грантовом конкурсе поделился с коллегами председатель местной общественной организации национально-культурной автономии туркмен «Ватан» (Родина) Мовлимберди Тагандурдиев:

«В октябре у нас намечен целый ряд мероприятий: концерт ко дню Туркменистана, выставки, национальная кухня, мастер-классы и многое другое. Участвовать в конкурсе было непросто, особенно в части составления сметы. Средства гранта - бюджетные, и надо отчитываться за каждую копейку».

Владимир Баринов добавил, что НКО всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны администрации города:

«Подготовка документов - сложный процесс, но у нас есть профильное управление по взаимодействию с общественными организациями, которое в качестве консультационной помощи всегда готово оказать им содействие».

В заключение встречи начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин рассказал о миграционной ситуации на территории города с начала года и обсудил с руководителями национально-культурных общественных объединений совместные профилактические мероприятия. Участники заседания сошлись во мнении, что, работая сообща, можно добиться лучшего эффекта.