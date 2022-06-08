В Норильске рассмотрели вопрос об утверждении нового Положения о городском Молодёжном парламенте

Это необходимо сделать в связи со значительными изменениями, которые планируется внести в процедуру формирования и срок полномочий парламента. При этом Положение о Молодёжном парламенте действующего состава будет упразднено.

Молодёжный парламент, как и прежде, будет формироваться при Норильском городском Совете депутатов. Но теперь срок его деятельности будет составлять не два года, а пять лет – на время действия полномочий Горсовета. Кроме того, сократится количество членов. На данный момент их 21, а будет 14. Изменится и процедура формирования состава парламента. Если сейчас семь членов назначались по квоте главы города, семь – по квоте представительного органа Норильска и семь самовыдвиженцев избирались предыдущими двумя третями, то после внесения изменений, в Молодёжный парламент смогут войти только помощники депутатов, избранных в местный городской Совет по спискам от политических партий.

Рассказав об итогах работы, заместитель председателя Молодёжного парламент Владислав Завгородний отметил, что коллегиальный орган по-прежнему будет заниматься выявлением проблем в молодёжной среде, а также подготовкой предложений и инициатив, направленных на совершенствование нормативной правовой базы в целях защиты интересов молодёжи.

«Необходимо отметить, что предлагаемые изменения сформированы исходя из того, что в настоящее время ведётся активная работа по созданию Молодёжной коллегии при главе города Норильска, и часть функционала Молодёжного парламента перейдёт к новому молодёжному совещательному органу. Также предлагаемый формат процесса организации деятельности Молодёжного парламента Норильска основан на наблюдениях за сложившейся практикой эффективной деятельности действующего состава коллегиального органа», - добавил председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Роман Сербин.

Члены комиссии по законности и местному самоуправлению единогласно одобрили предложенное новое Положение о Молодёжном парламенте.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на ближайшей сессии горсовета.

Отметим, что новый состав Молодёжного парламента будет определён после формирования нового созыва представительного органа Норильска в сентябре текущего года.