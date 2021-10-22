- Город должен обеспечить безопасность своих горожан. Потому в Норильске разрабатывается новая муниципальная программа «Профилактика правонарушений и терроризма», куда включён целый ряд мероприятий, например, приобретение оборудования для контроля общественной ситуации. Так, планируется установить по всему городу - на дорогах, во дворах и общественных пространствах - более 300 видеокамер. Все они будут высокого разрешения, что позволит разглядеть лица, попадающие в объективы. Отснятый материал будет поступать в центр обработки данных, который уже функционирует. Новая система видеонаблюдения станет серьёзным подспорьем сотрудникам полиции, - рассказал градоначальник.

Программа начнёт действовать с 1 января. Из городской казны в будущем году на её реализацию выделят порядка 150 млн рублей, столько же - в 2023 году.