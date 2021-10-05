В Норильске сформирован экспертный совет в рамках проведения конкурса на разработку концепции реновации города

В состав экспертного совета вошли представители научного сообщества, муниципалитета, архитекторы и градостроители, специалисты по устойчивому развитию и особым условиям строительства в северных регионах.

В обязанности коллегиального органа входит рассмотрение заявок участников конкурса, подготовка рекомендаций для жюри, оценка конкурсных работ финалистов и формирование предложений по распределению призовых мест между лидерами.

Стартовое заседание состоится 7 октября, оно пройдёт в онлайн-формате. На нём рассмотрят заявки 15 консорциумов и 12 индивидуальных претендентов.

Старт международному конкурсу был дан в июле. Итоги подведут в марте 2022 года.

Создание архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года - важный этап программы социально-экономического развития города, предусмотренной четырехсторонним соглашением между правительствами РФ и Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норникель».