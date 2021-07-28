МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске со станции скорой помощи после прокурорской проверки уволились двое сотрудников

В Норильске со станции скорой помощи после прокурорской проверки уволились двое сотрудников

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В Норильске со станции скорой помощи после прокурорской проверки уволились двое сотрудников

Прокуратура проводила проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

В Норильске со станции скорой помощи после прокурорской проверки уволились двое сотрудников

Как сообщили в ведомстве, уволившиеся сотрудники — супружеская пара. Муж был руководителем одного из подразделений, а жена находилась в его прямом подчинении. Их должностные обязанности были связаны с учётом и распределением материальных ценностей, а также с контролем за исполнением трудовой дисциплины. Сложившаяся ситуация противоречит требованиям федерального законодательства, а также локальным правовым актам учреждения в сфере противодействия коррупции.

После прокурорской проверки трудовые отношения с указанными работниками были прекращены.

Фото Владимир Макушкин
28 июля в 10:20 690
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