В Норильске со станции скорой помощи после прокурорской проверки уволились двое сотрудников

Как сообщили в ведомстве, уволившиеся сотрудники — супружеская пара. Муж был руководителем одного из подразделений, а жена находилась в его прямом подчинении. Их должностные обязанности были связаны с учётом и распределением материальных ценностей, а также с контролем за исполнением трудовой дисциплины. Сложившаяся ситуация противоречит требованиям федерального законодательства, а также локальным правовым актам учреждения в сфере противодействия коррупции.

После прокурорской проверки трудовые отношения с указанными работниками были прекращены.