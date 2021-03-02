В Норильске сохраняется низкий прирост заболеваемости COVID-19

Исходя из статистики Роспотребнадзора, в Норильске можно заметить улучшение эпидобстановки. Ежедневный прирост в среднем составляет 3-4 человека, а суточный темп прироста не превышает 0,3 %. Можно предположить, что положительной динамике способствовала массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции, которая стартовала 18 января по указу президента России.

В Красноярском крае также сохраняется спад заболеваемости. За 1 марта было зарегестрировано 155 новых случаев заболевания коронавирусом. Антилидером в регионе остаётся Красноярск – 48 человек, на втором месте Енисейск – 15 человек и на третьем Бородино – 14 человек. Но суточный темп прироста также не превышает 0,3%.

В целом по России наблюдается положительная динамика. На 1 марта зафиксировано 11 277 новых случаев. И как отмечает оперштаб, в этот день зарегистрирована самая низкая смертность с ноября 2020 года. В стране суточный темп прироста составляет.0,27%.

Напомним, что в Норильске продолжается вакцинация против COVID-19. Поставить прививку можно бесплатно в межрайонных поликлиниках:

- Норильская межрайонная поликлиника № 1, Центральный район, ул. Кирова, 19; Солнечный пр., 7а; ул.Талнахская, 76;⠀

- Норильская городская поликлиника № 2, район Талнах, ул.Маслова, 5; ул.Федоровского, 13; ул.Маслова,11;

- Норильская городская поликлиника № 3, район Кайеркан, ул.Надеждинская, 15;

- Норильская межрайонная больница № 1, район Оганер, ул. Озёрная, 51.

Напомним, что вакцина «Спутник- V» вводится в два этапа с периодичностью строго в 21 день. Допускаются к вакцинации норильчане старше 18 лет.

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефонам:

Ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении новой коронавирусной инфекции 8 (3919) 43-71-57;

Колл-центр по вопросам организации и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией 8 (908) 033-70-54, 8 (908) 033-70-22;

Единая дежурно-диспетчерская служба 112;

Горячая линия Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.