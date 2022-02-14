МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске состоится личный приём граждан по вопросам, относящимся к компетенции государственной инспекции труда

В Норильске состоится личный приём граждан по вопросам, относящимся к компетенции государственной инспекции труда

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В Норильске состоится личный приём граждан по вопросам, относящимся к компетенции государственной инспекции труда

В Норильске состоится личный приём граждан по вопросам, относящимся к компетенции государственной инспекции труда

Приём будет проходить16 февраля с 10.00 до 12.00, проведёт его заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Красноярском крае Евгений Худяков.

Норильчан ждут по адресу: Ленинский проспект, 21, 1-й этаж. Необходима предварительная запись по телефону 8 (3919) 46-90-90. Приём возможен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Фото из открытых источников
14 февраля в 13:09 4190
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