В Норильске состоится неделя приёмов граждан по вопросам ЖКХ
В Норильске состоится неделя приёмов граждан по вопросам ЖКХ
С 27 октября по 3 ноября в Норильске в общественной приёмной партии «Единая Россия» состоится неделя приёмов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства:
– 27 октября приём проведёт председатель постоянной комиссии Норильского городского Совета депутатов по городскому хозяйству Роман Сербин;
– 2 ноября норильчанам окажет помощь депутат городского Совета Татьяна Скорик;
– 3 ноября на вопросы жителей города ответит депутат Горсовета, директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.
Приём осуществляется только по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию и записаться можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.