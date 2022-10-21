В Норильске состоится неделя приёмов граждан по вопросам ЖКХ

С 27 октября по 3 ноября в Норильске в общественной приёмной партии «Единая Россия» состоится неделя приёмов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства:

– 27 октября приём проведёт председатель постоянной комиссии Норильского городского Совета депутатов по городскому хозяйству Роман Сербин;

– 2 ноября норильчанам окажет помощь депутат городского Совета Татьяна Скорик;

– 3 ноября на вопросы жителей города ответит депутат Горсовета, директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

Приём осуществляется только по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию и записаться можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.