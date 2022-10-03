В Норильске состоится неделя приёмов граждан старшего поколения

С 3 по 7 октября в местной Общественной приёмной партии «Единая Россия» пройдёт неделя приёмов граждан старшего поколения, приуроченная ко Дню пожилого человека.

3 октября приём проведёт председатель комиссии по социальной политике Норильского городского Совета депутатов Лариса Непляхович.

4 октября на вопросы жителей города ответят депутат Норильского горсовета Светлана Зенина и директор Фонда социальной защиты населения и развития территории Норильского промышленного района Сергей Сурмай.

6 октября в рамках планового приёма норильчанам окажет помощь председатель комиссии по городскому хозяйству норильского парламента Роман Сербин.

Приём осуществляется только по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию и записаться можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.