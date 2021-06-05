В Норильске состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия»

В состав президиума вошли глава Норильска Дмитрий Карасев, председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков и руководитель депутатской фракции Константин Горбунов, открывший заседание отчётным докладом о работе фракции в 2020-2021 годах.

Собравшиеся партийцы приняли решения по трем вопросам повестки. В частности, тайным голосованием были избраны секретарь норильского отделения и три новых члена местного политсовета. Главой Норильска на должность секретаря местного отделения была предложена кандидатура члена регионального политсовета партии Александра Пестрякова. Альтернативу ему составлял депутат горсовета Владимир Фролочкин. В итоге с подавляющим большинством голосов делегатов, поданных за его кандидатуру, победу одержал Александр Пестряков.

В политсовет местного отделения были избраны заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко, а также начальник управления делами Норильского городского Совета депутатов Алексей Илазаров.

Далее были избраны делегаты на региональную конференцию «Единой России», первый этап которой состоится в Красноярске 9 июня. Ими стали глава Норильска Дмитрий Карасев, исполнительный секретарь местного отделения партии Елена Косицына и руководитель фракции партии в Норильском горсовете Константин Горбунов.

С завершающей конференцию речью к делегатам обратился новый секретарь местного политсовета Александр Пестряков. Он поблагодарил участников за оказанное доверие и призвал всех членов партии к активной работе в период начинающейся избирательной кампании: «В Норильске в ближайшем будущем произойдут масштабные изменения городской инфраструктуры, и задача каждого из нас - в полной мере принять участие в реализации мероприятий подписанного Соглашения о социально-экономическом развитии Норильска до 2035 года, а также оказывать содействие в решении всех организационных вопросов», - отметил он.

По окончании конференции было проведено заседание обновленного состава местного политического Совета, где обсуждались текущие вопросы партии перед предстоящими выборами в Государственную Думу России и Законодательное собрание Красноярского края, запланированными на 19 сентября.