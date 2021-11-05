В Норильске состоялась первая операция по замене тазобедренного сустава

Эндопротезирование в оганерской больнице провёл главный внештатный травматолог министерства здравоохранения Красноярского края Алексей Лубнин.

Первой пациенткой стала пожилая норильчанка с переломом шейки бедра. На очереди — пациент из Дудинки, запланированы операции и на следующей неделе.

Отметим, что операция состоялась в рамках реорганизации травматологической службы на территории Норильска, основной целью которой является увеличение доступности высокотехнологичной и развитие экстренной помощи по профилю травматология и ортопедия для жителей северной территории.

Также проведение таких сложных хирургических вмешательств в Норильске стало возможным благодаря тесному взаимодействию красноярских и норильских медиков. Так хирурги-травматологи краевой клинической больницы приезжают на вахту в Норильск, а норильские специалисты отправляются на обучение и стажировку в ККБ. Всем необходимым оборудованием оснащается норильская больница.

- Целенаправленная работа позволит норильским травматологам не только освоить технологию эндопротезирования, но и в целом поднимет уровень травматологической помощи, — пояснил Алексей Лубнин.