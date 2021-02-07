В Норильске состоялись первые общественные обсуждения проблем городского хозяйства, инициированные Общественной палатой

На встрече обсудили организацию непосредственного контакта с ответственными за конкретные области представителями муниципальной власти, руководителями предприятий и экспертами для оперативного решения назревших вопросов. Главной темой стала уборка снега во дворах и на основных магистралях города. Претензий со стороны горожан накопилось немало, большинство из них изложено в обращении жительницы Талнаха Татьяны Мироновой. Держать ответ перед общественностью пришлось руководителю подрядной организации «ИЛАН-Норильск» Павлу Цуканову и заместителю главы Норильска по городскому хозяйству Константину Купреенко.

Аномальное количество осадков и сильные перепады температуры в последние два месяца поставили коммунальные службы в сложное положение. Снегом оказались завалены не только придомовые территории, но и подъезды к мусоросборникам, а также детские площадки, на которых стало попросту опасно находиться. Сильные морозы, пришедшие на смену метелям и снегопадам, не позволяли выводить спецтехнику на уборку снега и мусора. Именно этими специалисты объясняют перебои в обслуживании участков.

Представители муниципальных властей и депутаты городского Совета внимательно рассмотрели не только претензии горожан и представителей общественных организаций, но и конструктивные предложения по организации контроля за работой коммунальных служб.

На обсуждении также подняли темы движения автобусов по некоторым городским маршрутам, установки тёплых остановок, проведения статистических исследований для улучшения работы общественного транспорта. На некоторые вопросы норильчане смогли получить исчерпывающие ответы прямо в зале, что вполне соответствовало заявленным организаторами собрания целям. Решением более масштабных проблем решено заняться отдельно или передать обращения горожан в соответствующие инстанции.

По словам руководителя Общественной палаты Норильска Натальи Солодовник, первый опыт проведения подобных обсуждений можно считать положительным, хотя встреча с ответственными лицами прошла не совсем по тому сценарию, который предполагался. Тем не менее сторонам удалось определить механизм дальнейшей работы в этом направлении, уточнить регламент и некоторые технические вопросы взаимодействия.

– Так или иначе, мы поняли, в каком направлении надо двигаться, как скорректировать нашу деятельность, — подвела итог Наталья Солодовник. — Одно мы поняли чётко: такие встречи необходимы, это позволит разобраться со многими возникающими вопросами гораздо быстрее.