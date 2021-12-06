В Норильске состоялся молодёжный форум «Я доброволец»

Организатором мероприятия выступил комитет по делам Севера и коренных малочисленных народов Молодёжного парламента при Законодательном собрании Красноярского края при поддержке Молодёжного парламента Норильска, Молодёжного центра Норильска, Норильского отделения «Молодой гвардии «Единой России» и партии «Единая Россия».

Форум проходил на четырёх площадках: «Волонтёрская деятельность и трансформация ценностей россиян», «Работа завтрашнего дня: как стать успешным в 2025 году», «Комфортная городская среда в условиях Арктики» и «Фабрика идей: проекты и инициативы в сфере добровольчества». На площадках форума участники обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с общественной деятельностью и развитием добровольчества.

Модерировали площадки форума председатель комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Роман Сербин, председатель Общественной палаты Норильска Наталья Солодовник, директор Фонда социальной защиты Норильска Сергей Сурмай, член Общественной палаты Норильска Татьяна Скорик, председатель Молодёжного парламента Норильска Роман Потапенко, и. о. председателя комитета по делам Севера Молодёжного парламента Красноярского края Денис Коваль, председатель движения «За чистый город» Светлана Зенина, заместитель руководителя «Молодой гвардии» Ольга Балакшина, член комитета по делам Севера Молодёжного парламента Красноярского края Дмитрий Сологуб, заместитель руководителя «Молодой гвардии» Павел Семёнов, учредитель местной общественной организации «Моржи Таймыра» Наталья Карпушкина.

На площадке по развитию комфортной городской среды активно обсуждалась тема реновации города, ремонт фасадов, асфальтировка, строительство новых и обновление действующих детских площадок.

«На форуме мы не могли обойти вопросы развития комфортной городской среды в Норильске. Ведь качество жизни граждан, нуждающихся в помощи волонтёров, зависит от доступности, удобства городских пространств, мобильности передвижения. Наши волонтёры работают в спортивном, событийном, экологическом, социальном и творческом направлениях. Эти ребята — знамя нашего времени, их стремления нужно поддержать и поднять на самый высокий уровень, оказывая им разностороннюю поддержку. Молодые добровольцы — достойная смена, которую мы обязаны вырастить и передать свой опыт, необходимый для развития всего города», - отметил Роман Сербин.

Наталья Солодовник убеждена, что норильская молодёжь совместно со штабом администрации Норильска, штабом на базе фонда, волонтёрами-медиками успела сделать очень многое. Речь идёт об адресных выездах, доставке нуждающихся до медицинских учреждений, покупка продуктов, раздаче средств индивидуальной защиты, работе в пунктах вакцинации и ситуационном штабе, других видах общественно полезной деятельности.

Денис Коваль, в свою очередь, подвёл итоги работы комитета по делам Севера Молодёжного парламента Красноярского края за два года. По его словам, одним из самых значимых направлений деятельности стало проведение образовательных форумов и акций, в том числе форум «Молодёжь Севера» и Молодёжный волонтерский штаб Молодёжного парламента, объединивший молодых людей, готовых в сложное время пандемии оказать помощь тем, кто в ней нуждается. В акции #МыВместе каждый получил возможность стать частью масштабного феномена взаимовыручки. Организаторы выражают огромную благодарность всем волонтёрам, партнёрам и неравнодушным норильчанам за участие в работе.

Отметим, что нынешний форум носил образовательный характер и был призван привлечь внимание к теме добровольчества, выявить креативные идеи в этой области, способствовать выработке совместных действий добровольцев различных организаций города. В общей сложности в работе мероприятия приняли участие более 100 человек.