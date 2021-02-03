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В Норильске состоялся первый слёт руководителей юнармейских отрядов

В Норильске состоялся первый слёт руководителей юнармейских отрядов

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В Норильске состоялся первый слёт руководителей юнармейских отрядов

Организаторами стали штаб местного отделения Юнармии и Молодёжный центр.

В Норильске состоялся первый слёт руководителей юнармейских отрядовВ Норильске состоялся первый слёт руководителей юнармейских отрядовВ Норильске состоялся первый слёт руководителей юнармейских отрядовВ Норильске состоялся первый слёт руководителей юнармейских отрядовВ Норильске состоялся первый слёт руководителей юнармейских отрядовВ Норильске состоялся первый слёт руководителей юнармейских отрядов

На слёт прилетели почётные гости – начальник штаба Юнармии по Красноярскому краю, советник руководителя администрации губернатора Красноярского края Денис Побилат и член Общественной палаты РФ, заместитель председателя краевой Общественной палаты Валерий Васильев. Они отметили большой энтузиазм организаторов и качество подготовки пяти тематических площадок слёта, отразивших основные направления работы с юнармейцами.

На экологической площадке представили фотовыставку, где редкие кадры красавицы-тундры контрастировали со снимками варварского отношения горожан к северной природе. Музейно-историческая площадка разместилась в Музее боевой славы, созданном «Боевым братством». А на спортивной площадке члены Норильского отделения Федерации армейского рукопашного боя рассказали участникам слёта об истории этого вида спорта и показали его возможности. Военно-техническая площадка стала местом демонстрации системы электронного поражения цели в условиях проведения учебно-тактических игр. И на агитационно-пропагандистской площадке представители Норильского гарнизона рассказали о службе в армии России в условиях современной военно-политической обстановки в мире.

Красноярский гость слёта Валерий Васильев, по рождению норильчанин, работал на Никелевом заводе, участвовал в войне в Афганистане, награждён орденом Красной Звезды. Он, активно поддерживающий движение юнармейцев в Норильске, особо отметил работу Виктора Диконенко: «Нам такие люди нужны, умеющие убеждать, делать конкретное дело и добиваться результатов». А в целом деятельность Юнармии в крае он оценил как одну из глубоко патриотических организаций, которая успешно работает с детьми и реализует свои проекты.

Денис Побилат не только конструктивно пообщался с командирами отрядов и начальниками штабов движения Юнармии, но и встретился с директорами норильских школ. Он рассказал об образовательной программе «Я –юнармеец России», разработанной совместно с Красноярским педагогическим институтом и преподавателем ОБЖ Владимиром Почепневым, который уже несколько лет успешно реализует её в Красноярской школе № 62. На встрече с директорским составом разработчик тоже присоединился к беседе по видеосвязи. Денис Побилат поделился, что Норильск станет пилотным регионом по реализации этой программы. По его словам, наш город выбран не случайно, здесь у Юнармии есть плодотворное хорошее взаимодействие с общественными организациями. Следующий шаг в поддержке программы - за школами.

Движение Юнармии в крае продолжается, несмотря на все трудности пандемии. Денис Побилат подчеркнул важность для государства этого коллективного дела:

- Сегодня мы находимся на пороге гибридных войн и легко можем потерять молодёжь. Идёт битва за сознание молодого поколения. И благодаря самородкам, с которыми я встретился на слёте в Норильске, мы будем продвигать дальше наше правое дело. И моя миссия не в том, чтобы помахать флагом и надеть красный берет, а чтобы от нашей работы оставалась внутренняя наполненность у каждого школьника. Не во всех школах есть отряды Юнармии, но мы хотим, чтобы у ребят было добровольное, осознанное вступление в ряды юнармейцев. Знаем, что у родителей есть спорные моменты, кто-то категорически настроен, но у всех свои взгляды. В первую очередь мы рассказываем школьникам о том, что даёт это движение, какие возможности открываются у юнармейцев. Нам важны не только воспитание чувства патриотизма, стремление к здоровому образу, культурная составляющая. Мы сегодня, по сути, занимаемся профориентацией, чтобы в дальнейшем юнармеец мог сориентироваться и в выборе профессии. У нас полное взаимодействие с различными вузами, в том числе военными, где юнармеец при поступлении получает льготы в виде дополнительных баллов. Наши основные союзники – Министерство обороны, образование, общественные организации. Надеемся и на понимание родителей. Мы вместе должны быть информационным педагогическим спецназом. Мы и в Норильске опираемся на людей, которые прошли жизненную школу - это ветераны Афганистана и локальных конфликтов, а также педагоги ОБЖ. Три года подряд движение Юнармии в Красноярском крае занимает первое место по результатам рейтинг-конкурса от Министерства обороны РФ, три года юнармейцы края удерживают кубок по Сибирскому федеральному округу. А по стране, по рейтинг-конкурсу, мы седьмые. Спасибо всем, кто в Норильске содействует развитию юнармейского движения. И я уезжаю с пониманием того, что здесь всё будет работать и дальше развиваться. Норильчане – сильные, стойкие, крепкие духом. Уверен, что совместными усилиями у нас всё получится.

Текст Ирина Даниленко
Фото Владимир Макушкин
3 февраля в 17:43 590
Юнармия
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