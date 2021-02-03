В Норильске состоялся первый слёт руководителей юнармейских отрядов

На слёт прилетели почётные гости – начальник штаба Юнармии по Красноярскому краю, советник руководителя администрации губернатора Красноярского края Денис Побилат и член Общественной палаты РФ, заместитель председателя краевой Общественной палаты Валерий Васильев. Они отметили большой энтузиазм организаторов и качество подготовки пяти тематических площадок слёта, отразивших основные направления работы с юнармейцами.

На экологической площадке представили фотовыставку, где редкие кадры красавицы-тундры контрастировали со снимками варварского отношения горожан к северной природе. Музейно-историческая площадка разместилась в Музее боевой славы, созданном «Боевым братством». А на спортивной площадке члены Норильского отделения Федерации армейского рукопашного боя рассказали участникам слёта об истории этого вида спорта и показали его возможности. Военно-техническая площадка стала местом демонстрации системы электронного поражения цели в условиях проведения учебно-тактических игр. И на агитационно-пропагандистской площадке представители Норильского гарнизона рассказали о службе в армии России в условиях современной военно-политической обстановки в мире.

Красноярский гость слёта Валерий Васильев, по рождению норильчанин, работал на Никелевом заводе, участвовал в войне в Афганистане, награждён орденом Красной Звезды. Он, активно поддерживающий движение юнармейцев в Норильске, особо отметил работу Виктора Диконенко: «Нам такие люди нужны, умеющие убеждать, делать конкретное дело и добиваться результатов». А в целом деятельность Юнармии в крае он оценил как одну из глубоко патриотических организаций, которая успешно работает с детьми и реализует свои проекты.

Денис Побилат не только конструктивно пообщался с командирами отрядов и начальниками штабов движения Юнармии, но и встретился с директорами норильских школ. Он рассказал об образовательной программе «Я –юнармеец России», разработанной совместно с Красноярским педагогическим институтом и преподавателем ОБЖ Владимиром Почепневым, который уже несколько лет успешно реализует её в Красноярской школе № 62. На встрече с директорским составом разработчик тоже присоединился к беседе по видеосвязи. Денис Побилат поделился, что Норильск станет пилотным регионом по реализации этой программы. По его словам, наш город выбран не случайно, здесь у Юнармии есть плодотворное хорошее взаимодействие с общественными организациями. Следующий шаг в поддержке программы - за школами.

Движение Юнармии в крае продолжается, несмотря на все трудности пандемии. Денис Побилат подчеркнул важность для государства этого коллективного дела:

- Сегодня мы находимся на пороге гибридных войн и легко можем потерять молодёжь. Идёт битва за сознание молодого поколения. И благодаря самородкам, с которыми я встретился на слёте в Норильске, мы будем продвигать дальше наше правое дело. И моя миссия не в том, чтобы помахать флагом и надеть красный берет, а чтобы от нашей работы оставалась внутренняя наполненность у каждого школьника. Не во всех школах есть отряды Юнармии, но мы хотим, чтобы у ребят было добровольное, осознанное вступление в ряды юнармейцев. Знаем, что у родителей есть спорные моменты, кто-то категорически настроен, но у всех свои взгляды. В первую очередь мы рассказываем школьникам о том, что даёт это движение, какие возможности открываются у юнармейцев. Нам важны не только воспитание чувства патриотизма, стремление к здоровому образу, культурная составляющая. Мы сегодня, по сути, занимаемся профориентацией, чтобы в дальнейшем юнармеец мог сориентироваться и в выборе профессии. У нас полное взаимодействие с различными вузами, в том числе военными, где юнармеец при поступлении получает льготы в виде дополнительных баллов. Наши основные союзники – Министерство обороны, образование, общественные организации. Надеемся и на понимание родителей. Мы вместе должны быть информационным педагогическим спецназом. Мы и в Норильске опираемся на людей, которые прошли жизненную школу - это ветераны Афганистана и локальных конфликтов, а также педагоги ОБЖ. Три года подряд движение Юнармии в Красноярском крае занимает первое место по результатам рейтинг-конкурса от Министерства обороны РФ, три года юнармейцы края удерживают кубок по Сибирскому федеральному округу. А по стране, по рейтинг-конкурсу, мы седьмые. Спасибо всем, кто в Норильске содействует развитию юнармейского движения. И я уезжаю с пониманием того, что здесь всё будет работать и дальше развиваться. Норильчане – сильные, стойкие, крепкие духом. Уверен, что совместными усилиями у нас всё получится.