В Норильске состоялся XIV региональный турнир по современным танцевальным направлениям «Сияние Севера – 2021»

Выступления команд оценивали не только местные ведущие педагоги современного танца, но и приглашённые - Дарья Рузанова и Яков Копанев. Танцоры состязались в двух номинациях, «Сияние Севера «старт» и «Сияние Севера +», которые включали в себя несколько направлений: «Хип-хоп - соло», «Диско-соло», «Хип-хоп - двойки», «Диско - двойки», импровизация All Style, «Ансамбли «уличный танец» и «Малые формы» в разных возрастных категориях.

Выбрать победителей было непросто, ведь достойных среди 480 участников, оказалось много. По мнению жюри, лучшими:

- в номинации «Малые формы» стали «Тагридис», «Импульс» и «Академия танца»;

- в номинации «Ансамбли» отличились «Тагридис», «Шкода», «Импульс», «Фристайл», Breaking Point, «Феерия», «Радость», «Академия танца».

Победители получили памятные сувениры с символикой турнира, а руководители коллективов - сувенирную продукцию и цветы.

Учредитель турнира - Талнахское территориальное управление администрации Норильска при поддержке управления общего и дошкольного образования, управления по спорту и управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска. Партнер турнира - благотворительный фонд социальных программ «Территория добра». Организаторы турнира - Центр внешкольной работы, спортивный комплекс «Талнах» и Культурно-досуговый центр им. В. Высоцкого.