МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске создадут электронную Книгу памяти, посвящённую участникам Великой Отечественной войны

В Норильске создадут электронную Книгу памяти, посвящённую участникам Великой Отечественной войны

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В Норильске создадут электронную Книгу памяти, посвящённую участникам Великой Отечественной войны

В Норильске создадут электронную Книгу памяти, посвящённую участникам Великой Отечественной войны

По поручению президента России Владимира Путина в Норильске обсудили вопрос о создании электронной Книги памяти, в которой будут увековечены имена и судьбы воинов, сражавшихся за нашу Родину.

Рабочая группа, в которую также вошёл председатель Норильского местного отделения "Боевого братства" Валерий Шабурин, определила основные направления по сбору, изучению и размещению информации об участниках сражений.

Также было решено разработать комплекс мероприятий, направленных на привлечение к процессу подготовки Книги памяти молодёжи, волонтёров Победы и общественных организаций ветеранов.

8 октября в 18:36 530
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