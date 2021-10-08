В Норильске создадут электронную Книгу памяти, посвящённую участникам Великой Отечественной войны

По поручению президента России Владимира Путина в Норильске обсудили вопрос о создании электронной Книги памяти, в которой будут увековечены имена и судьбы воинов, сражавшихся за нашу Родину.

Рабочая группа, в которую также вошёл председатель Норильского местного отделения "Боевого братства" Валерий Шабурин, определила основные направления по сбору, изучению и размещению информации об участниках сражений.

Также было решено разработать комплекс мероприятий, направленных на привлечение к процессу подготовки Книги памяти молодёжи, волонтёров Победы и общественных организаций ветеранов.