В Норильске стартовал большой проект модернизации общественного транспорта

Проект реализуется Агентством развития Норильска совместно с городской администрацией. Главная цель, которой хотят достичь его авторы - повышение эффективности транспортных услуг и качества транспортного обслуживания.

Как рассказал Максим Миронов, директор АРН, транспортная реформа входит в число 11 приоритетных направлений развития Норильска на ближайшие 10 лет и была задумана два года назад, в период разработки мастер-плана города. Сегодня дан старт первой части большого пути: научно-исследовательской. На протяжении месяца, а также этим летом будет вестись подсчёт числа пассажиров, пользующихся общественным транспортом - муниципальным и коммерческим – для того, чтобы определить время пиковых загрузок, напряжённость на разных маршрутах, оценить возможность организации дополнительных остановок там, где сейчас автобусы останавливаются по требованию. С этой целью на машинах устанавливаются датчики или видеокамеры, считывающие пассажиропоток. Как заверяют специалисты, опасности для раскрытия личных данных пассажиров нет – камеры фиксируют только макушки входящих, поскольку направлены строго вниз на входных дверях. Кроме того, в салонах размещены предупреждения о видеосъёмке.

Договор на проведение работ заключен с «ЦЭИ-Город». Системой видеонаблюдения уже оборудован 51 автобус. Автобусы муниципального перевозчика НПОПАТ оснащены собственной системой мониторинга пассажиропотока – АСМ-ПП. Эти данные также будут учитываться при диагностике системы транспортного обслуживания.

- Видеокамеры подключаются к видеорегистратору, информация с которого поступает на сервер. Полученные данные позволяют понять, сколько человек остаётся в салоне в каждую минуту времени, сколько вышло на всех остановках. Со всеми коммерческими перевозчиками уже достигнута договорённость по установке необходимого оборудования, а впоследствии, если они захотят, камеры останутся в салонах для обеспечения безопасности перевозок, - пояснила Анастасия Снежко, представитель московского Центра экономики инфраструктуры.

Ещё ряд мероприятий пройдёт при взаимодействии с операторами сотовой связи: специалисты оценят объём пассажиропотока за несколько лет на разных маршрутах, активность пользования автобусов в разные сезоны и так далее. Параллельно с этим будет запущен онлайн-опрос, который позволит оценить качество транспортного обслуживания, структуру транспортного спроса, способы передвижения по городу и цели поездок; выявить места отправления, назначения, пересадок, попутного посещения объектов притяжения, время выхода и передвижения. Также в планах - проведение стратегической сессии с горожанами, на которой сами пользователи общественного транспорта смогли бы рассказать, что ещё необходимо включить в исследование. Сессия пройдет на Кухне городских идей Агентства развития Норильска 17 февраля в 18.30. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1552889/.

И, наконец, состоится ряд интервью с руководителями различных транспортных структур, которые давно работают в городе и понимают специфику нашего региона. Результаты первого этапа исследования будут представлены до 31 мая. Общий итог зимних и летних исследований подведут к осени. Обобщённые сведения позволят выявить слабые места транспортной системы и предложить идеи для их устранения.

- Это комплексная программа, которая позволит качественно изменить уровень оказываемых услуг. Сама транспортная реформа будет включать в себя обновление машинного парка и введение полностью автоматизированной системы контроля маршрутного движения. При этом мы должны пересмотреть экономическую модель, чтобы она была выгодна всем участникам процесса, иначе схема не сработает. В новой модели предусмотрено участие муниципалитета в роли заказчика услуг; независимого оператора, выступающего контролёром, следящим за качеством оказания услуг, а также перевозчика. Последнему больше не потребуется гнаться за пассажиропотоком: как показывает практика, ему следует просто качественно работать на маршруте. Мы видим, что во многих городах России уже произошли похожие изменения. Теперь их городская транспортная система автоматизирована, а качество исполнения маршрутов тщательно отслеживается, - отметил Максим Миронов.

Он также пояснил, что новая система станет удобна для самих пассажиров, которые с помощью мобильного приложения смогут с точностью до секунд узнать, когда подойдёт нужный им транспорт. Более того: приложение покажет загруженность машин, чтобы пассажир мог решить, ехать ему на прибывающем автобусе или дождаться следующего. Планируется ввести возможность оплачивать проезд безналичным способом – по QR-коду, телефоном или банковской картой.

Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска, напомнил, что сегодня в городе на 34 маршрутах работают порядка 240 автобусов от восьми перевозчиков, один из которых – муниципальный. Он подчеркнул, что транспортная реформа позволит провести масштабные изменения: открыть новые остановочные пункты, изменить маршрутную схему Норильска и так далее. Но первая задача, которой следует заняться – это привлечение водителей. Её решение в отношении НПОПАТ обсуждается на уровне правительства края. Без положительных кадровых изменений добиться существенных перемен к лучшему будет очень сложно.