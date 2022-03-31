В Норильске проходит конкурс рисунков и граффити «Добавь городу красок»

Его главная цель — сделать города присутствия компании «Норникель» ярче, а также приобщить к процессу благоустройства городской среды детей и молодёжь.

В нашем городе этот конкурс впервые прошёл в 2014 году. И с тех пор каждый год здания города раскрашивают по эскизам победителей.

Всего в конкурсе представлено две номинации: рисунок и граффити. Первая номинация, тема которой «Дети одной планеты», предназначена для детей в возрасте от четырёх до девяти лет включительно и от семи до девяти лет включительно. Во второй — принимают участие подростки и молодёжь в возрасте от 10 до 17 лет включительно и от 17 до 35 лет включительно. Тема — «Родина моя — Россия».

Заявочная кампания продлится до 11 мая. Отправить заявку участники могут по электронному адресу: dgk@nord-fest.ru (в теме письма указать: «Документы на конкурс ДГК — 2022» и Ф. И. О. участника) либо принести по адресу: ул. Севастопольская, 2, каб. 4 (управление корпоративных проектов ЗФ); ответственное лицо — Гладкая Наталья Ивановна, телефоны: (3919) 25-81-34, 25-81-62.

В рамках конкурса для тех, кто выбрал номинацию граффити, 16 и 17 апреля будут организованы мастер-классы. Для участия в них необходимо до 13 апреля заполнить электронную форму, пройдя по ссылке.