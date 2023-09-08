В Норильске стартовал первый день выборов губернатора Красноярского края

Вице-спикер краевого Заксобрания одним из первых пришёл на избирательный участок, расположенный в гимназии № 1:

«Традиционно голосую на своём участке. Очень хорошо, что сейчас у каждого из нас есть возможность проголосовать в течение трёх дней. Я решил сделать свой выбор, не откладывая на потом. Я уверен, что норильчане обязательно найдут время для того, чтобы проголосовать, потому что для нас, для севера края, это особенно важное событие общественно-политического характера. У Норильска сейчас большие планы на будущее, связанные с реализацией четырёхстороннего соглашения, реализацией комплексного плана социально-экономического развития города, с его обновлением. Всё это, конечно, не может быть осуществлено без связи и полного взаимопонимания с нашим краевым руководством.

Выбирая губернатора Красноярского края, мы должны проголосовать за компетентного человека, который будет управлять нашим большим краем, взаимодействовать с федеральными структурами, что сегодня очень важно и для Севера.

У нас есть три дня, чтобы показать, что норильчане – сплочённая команда. Команда, которая осознаёт, что о нашем городе, о большом Таймыре нужно позаботиться, показать свою ответственность, продемонстрировать единение для решения стоящих перед нами задач. Сильный Норильск, сильный Таймыр – это сильный Красноярский край.

И конечно, я хочу обратиться ко всем норильчанам с просьбой принять участие в голосовании, проявить свою активную гражданскую позицию».