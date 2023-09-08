В Норильске стартовал первый день выборов губернатора Красноярского края
В Норильске стартовал первый день выборов губернатора Красноярского края
Напомним, единый день голосования в крае назначен на 10 сентября, но для удобства избирателей решено проводить голосование и в течение двух предшествующих дней — 8 и 9 сентября. Проголосовать можно с 8.00 до 20.00. В нашем городе, по озвученным ранее данным ТИК, 110 192 избирателя, открыто 63 участка для голосования.
Одним из первых свой голос за одного из кандидатов на пост губернатора отдал глава Норильска Дмитрий Карасев. Он ожидает, что норильчане традиционно проявят на выборах активную позицию:
- Мы всегда показывали один из лучших результатов в регионе. Уверен, что люди сделают правильный выбор: встречаясь с коллективами, общаясь с горожанами, я видел, что норильчане замечают перемены, происходящие в крае и нашем городе, видят, что руководство края работает для людей. Так что у меня нет сомнений, что Норильск покажет один из лучших результатов и сделает верный выбор.
Предпочтение одному из кандидатов отдал в первый день голосования и Николай Уткин, старший вице-президент «Норникеля» – руководитель Норильского дивизиона, директор Заполярного филиала компании. Он уверен, что эти выборы крайне важны в первую очередь для нашей территории:
- Это связано с теми изменениями, которые сегодня происходят в Норильске: модернизация производства, глобальные экологические проекты, масштабная программа развития города. Во всём этом важна не только поддержка на федеральном уровне, которую мы уже получаем, — примерами тому служат визит в Норильск Михаила Мишустина, премьер-министра РФ, совещания, касающиеся нашего города и компании, которые проводит президент Владимир Путин, — но и мост с краем. Важно сохранить уже налаженное взаимодействие с регионом, чтобы набранные нами темпы не снижались. Я считаю, важно выбрать того кандидата, кто сегодня готов поддерживать эту работу как в правительстве края, так и по линии губернатора. По-моему, выбор очевиден, и я свой сделал. В целом скажу, что кандидаты достойные, и каждый норильчанин, уверен, должен сделать свой выбор. Повторюсь, для Норильска это очень важно.