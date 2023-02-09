В Норильске стартовал приём заявок на грантовый конкурс для социально ориентированных НКО

Организатором конкурса выступает отдел по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике администрации Норильска.

Приём заявок стартует сразу на два конкурса:

- городской конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций «МЫ-НКО». Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 16.00 3 марта;

- городской конкурс социальных проектов среди национально-культурных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Норильска. Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 16.00 17 февраля.

Размер грантовой поддержки составит 500 тысяч рублей.

С подробной информацией и условиями проведения конкурсов можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования город Норильск во вкладке «Конкурсы и инновации».