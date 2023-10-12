В Норильске стартовал приём заявок на Молодёжную премию главы города

Главное изменение этого года — это увеличение суммы, которую получают лауреаты премии. Так, лауреат I степени получит единовременно 45 тысяч рублей, вместо 15 тысяч. Лауреат II степени получит 30 тысяч рублей, вместо 10 тысяч и лауреат III степени — 15 тысяч вместо 5 тысяч рублей.

Претендовать на премию главы города могут молодые люди, у которых есть высокие достижения в областях науки, образования, культуры и искусства, спорта, молодёжной политики. Это могут быть лауреаты или победители конкурсов и фестивалей на различных уровнях. В каждой из областей будут определены три лауреата.

Лидия Леу, начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации города, пояснила: «Рассматриваться будут не общие достижения в определённом направлении за весь период, а только за последний год. В этом году премия будет вручаться в ноябре, соответственно, результативность соискателя будет учитываться с ноября 2023 года по ноябрь текущего».

Также она добавила, что в премии допускается повторное участие, но только при том условии, что соискатель в прошлом году не был лауреатом I степени в одном из направлений. Это позволит другим участникам стать обладателями премии главы города. Кроме того, нельзя быть самовыдвиженцем. Подать заявку могут только заявители, закреплённые протоколом, либо общественные организации и юридические лица различных направлений (спортивная федерация, НКО, школа и т. д.).

Срок подачи заявок продлится до 10 ноября включительно в Молодёжном центре по адресу: ул. Советская, 9, кабинет 3-25, главному специалисту Рогачевой Елене Сергеевне.

Телефон для справок 43-70-23 (доб. 3046). Также свои вопросы можно направить по электронной почте: RogachevaES@norilsk-city.ru.

Более подробно ознакомиться с условиями премии можно по ссылке.

Добавим, что премия будет вручаться на Арктическом молодёжном форуме, который состоится в Заполярном театре драмы 30 ноября.