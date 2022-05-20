В Норильске стартовал второй этап конкурсного отбора в Молодёжную коллегию при главе города

Заявки на вступление в Молодёжную коллегию подали порядка 80 человек в возрасте от 14 до 35 лет. В основном это девушки (70%), средний возраст кандидатов — 25 лет, преимущественно это студенты и работающая молодёжь с высшим профессиональным образованием. Из них 43 претендента прошли в конкурсный отбор.

- На втором этапе кандидаты проходят тестирование. Им необходимо ответить на 30 вопросов на разные темы: история нашего города и России, жизнь современного Норильска, русский язык, математика, обществознание, логика и даже психология, — рассказывает Мария Быканова, начальник отдела молодёжной политики управления по взаимодействию с общественными организациями молодёжной политики администрации города. — Формат был выбран неслучайно, в нашей стране существует конкурс «Лидеры России», и туда отбирают также по результатам тестирования. К тому же, тест менее волнителен для претендентов. На прохождение даётся 30 минут. После мы проверим результаты и отберём кандидатов, которые пройдут в следующий этап (80%).

Зачем будущим помощникам главы знание, например, математики, легко объясняет Валентина Чередниченко, студентка Заполярного государственного университета. Она будущий экономист с увесистым бэкграундом: мастер спорта по прыжкам на батуте, имеет знак отличия ГТО, окончила школу с золотой медалью, идёт на красный диплом, участница и победительница научных конференций, имеет научную публикацию в журнале на тему «Философия культуры Альберта Швейцера и современность», принимала участие в лидерских конференциях.

- Математика развивает способность обрабатывать аналитические данные, — объясняет Валентина. — Специально к этому тестированию я не готовилась, так как ЕГЭ по этим предметам сдавала буквально два года назад. Так что имею по ним приличные знания, повторила только основы математики, русского языка, историю и обществознание. Для себя я определила, что хочу попасть в комиссию по социальной политике, культуре и спорту, именно там хочу реализовывать свои инициативы. Я заметила, что многие жители города не знают историю Норильска и это очень грустно. Я создала проект, который должен повысить интерес школьников 6-9-х классов к нашей территории. Это исторический квест, часть которого проводится в формате онлайн. Кроме того, хочу заниматься культурно-духовным и патриотическим воспитанием, а также организовывать досуг и проводить психологические тренинги. Молодёжная коллегия — это инициаторы, у которых есть свежий взгляд, которые могут порекомендовать что-то действующим руководителям города, предложить свои идеи, реализовать их.

Новые идеи решения старых проблем есть и у девятиклассника Даниила Лукина:

- Об отборе в Молодёжную коллегию мне рассказала мама и отметила, что участие в ней может принести мне дополнительные баллы для поступления в вуз после окончания 11-го класса. Но я и сам вижу, что в нашем городе достаточно проблем, на которые стоит обратить внимание. Все мы знаем, что Норильск не самый зелёный город, большая часть праздников у нас проходит на главной улице — Ленинском проспекте, а у меня есть мысли, как его можно ещё больше озеленить. Для своего заявочного проекта я обратился в администрацию города и в МУП «КОС». Сначала, кончено, там все удивились тому, что им звонит школьник, а узнав, что у нас есть молодёжь, которая тоже готова что-то делать для своего города, даже заинтересовались. Я им всё объяснил, поделился мыслями, и они рассказали, на каких участках я могу работать, чтобы не затронуть коллекторы. Работая в коллегии, я хочу обратить внимание на дома, относящиеся к памятникам культуры регионального значения, которые были построены в 1950-1970 годах. Будет жалко, если мы их потеряем. Мне хочется сделать на них акцент, так как к 2035 году Норильск должен обновиться. Понимаю, что для этого мне нужны знания в сфере архитектуры и строительства, и в вуз я буду поступать именно по этому направлению.

Третьим этапом конкурсного отбора в Молодёжную коллегию станет защита экспертно-аналитических работ, которая пройдёт с 25 по 30 мая. Там также отберут 80% лучших претендентов, которые попадут на собеседование, проводимое заместителями главы города и начальниками управлений. В итоге останется 25 человек, они-то и войдут в молодёжную команду главы Норильска.

Автор текста: Мила Ким