МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске стартовал второй этап профилактической операции «Дети России»

В Норильске стартовал второй этап профилактической операции «Дети России»

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В Норильске стартовал второй этап профилактической операции «Дети России»

До 22 ноября правоохранители проведут ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркомании среди подрастающего поколения.

В Норильске стартовал второй этап профилактической операции «Дети России»

Оперативно-профилактическая операция «Дети России – 2023» направлена на выявления фактов вовлечения детей в незаконный оборот наркотиков, а также на информирование населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

В рамках операции в образовательных учреждениях пройдут мероприятия с учащимися и родительской общественностью различных форматов антинаркотической направленности с участием специалистов системы профилактики и общественных организаций.

Фото из открытых источников
16 ноября в 11:21 720
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