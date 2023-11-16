В Норильске стартовал второй этап профилактической операции «Дети России»

Оперативно-профилактическая операция «Дети России – 2023» направлена на выявления фактов вовлечения детей в незаконный оборот наркотиков, а также на информирование населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

В рамках операции в образовательных учреждениях пройдут мероприятия с учащимися и родительской общественностью различных форматов антинаркотической направленности с участием специалистов системы профилактики и общественных организаций.