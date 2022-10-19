В Норильске стартовал второй этап Всероссийской антитеррористической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

Неравнодушные граждане могут сообщить правоохранителям о фактах реализации или употребления наркотических средств и психотропных веществ. А также получить ответы на интересующие вопросы, связанные с немедицинским потреблением наркотиков, лечением и реабилитацией наркозависимых.

В текущем году норильскими полицейскими выявлено 149 наркопреступлений.

Сотрудники Норильского ОМВД призывают норильчан присоединиться к антинаркотической акции. По каждому сообщению будет проведена проверка и приняты соответствующие меры.

Сообщённая даже анонимно информация о фактах продажи или реализации наркотических и психотропных веществ может в дальнейшем сохранить чью-то жизнь!