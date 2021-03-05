В Норильске стартовала декада дорожной безопасности детей

Первый этап декады пройдёт с 5 по 15 марта. В этот период норильские госавтоинспекторы проведут со школьниками и их родителями беседы о том, как вести себя на улице, чтобы не попасть под колёса. Особое внимание будет уделено правилам поведения по пути в школу, в учреждения дополнительного образования, на игровую площадку, в кино, театр и обратно. Напомнят норильчатам и их родителям и о том, что нужно быть крайне внимательными и на игровых площадках, а особенно вблизи них.

Также в планах инспекторов ДПС проведение оперативно-профилактических мероприятий «Детское удерживающее устройство», «Сверкаем вместе!» и «Ребёнок - главный пассажир!».

Помощь в проведении декады дорожной безопасности детей сотрудникам полиции окажут активисты отряда юных инспекторов движения, родительские патрули и представители общественных организаций.