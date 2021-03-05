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В Норильске стартовала декада дорожной безопасности детей

В Норильске стартовала декада дорожной безопасности детей

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В Норильске стартовала декада дорожной безопасности детей

Мероприятие проводится накануне весенних каникул на всей территории Красноярского края. Главная цель - профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

В Норильске стартовала декада дорожной безопасности детейВ Норильске стартовала декада дорожной безопасности детейВ Норильске стартовала декада дорожной безопасности детейВ Норильске стартовала декада дорожной безопасности детей

Первый этап декады пройдёт с 5 по 15 марта. В этот период норильские госавтоинспекторы проведут со школьниками и их родителями беседы о том, как вести себя на улице, чтобы не попасть под колёса. Особое внимание будет уделено правилам поведения по пути в школу, в учреждения дополнительного образования, на игровую площадку, в кино, театр и обратно. Напомнят норильчатам и их родителям и о том, что нужно быть крайне внимательными и на игровых площадках, а особенно вблизи них.

Также в планах инспекторов ДПС проведение оперативно-профилактических мероприятий «Детское удерживающее устройство», «Сверкаем вместе!» и «Ребёнок - главный пассажир!».

Помощь в проведении декады дорожной безопасности детей сотрудникам полиции окажут активисты отряда юных инспекторов движения, родительские патрули и представители общественных организаций.

Текст Наталья Черкашина
Фото из архива ГИБДД
5 марта в 11:16 340
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