В Норильске стартовала оперативно-профилактическая операция «Твой выбор»

Вопрос детской преступности сегодня стоит остро. Именно на её предупреждение и нацелено мероприятие. Профилактические беседы будут проводить участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков и Центра по противодействию экстремизму.

Полицейские также планируют навестить неблагополучные семьи и подростков, состоящих на учёте, проверить места массового скопления молодёжи.

Вместе с этим сотрудники правоохранительных органов обращаются к норильчанам с просьбой проявлять бдительность. Если вы стали свидетелем вовлечения детей в деструктивную деятельность, в том числе экстремистскую или террористическую, знаете кто, ведёт пропаганду среди детей лично или в интернете, знакомы с источниками интернет-размещения призывов к участию в незаконной деятельности или пропаганды насилия среди подростков, сообщите об этом:

- 8(391)2-459-646 — телефон доверия ГУ МВД по Красноярскому краю;

- 102 или 112;

- 47-24-01 (+7 (999) 314-04-16) или 34-02-02 (+7 (999) 314-04-23) — дежурные части в Центральном районе;

- 39-19-31 (+7 (999) 314-04-31) — в Кайеркане;

- 37-15-12 или 45-11-04 (+7 (999) 314-04-25) — в Талнахе.