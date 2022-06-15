В Норильске стартовала предвыборная кампания

Выборы в норильский горсовет пройдут в единый день голосования 11 сентября. Напомним, ранее решением горсовета был изменён Устав Норильска в части изменения действующей мажоритарно-пропорциональной избирательной системы выборов в представительный орган. Теперь количество депутатов, избираемых по трёхмандатным округам, увеличится с 14 до 21. Само число округов выросло с трёх до семи. Границы новых участков были утверждены на апрельской сессии городского Совета. По спискам политических партий, согласно изменённому Уставу, в горсовет будут избраны 14 депутатов. Всего в городском Совете будут работать 35 народных избранников.

«Ранее нами были приняты все необходимые решения, чтобы назначить проведение выборов в горсовет на 11 сентября. Таким образом, сегодня мы юридически даём старт предвыборной кампании. Уверен, она будет интересной и продуктивной. Всем нынешним коллегам, которые примут решение продолжить работу в городском Совете, желаю удачи. В то же время призываю норильчан, чувствующих в себе силы работать на благо города на общественных началах, присоединяться к нашей деятельности», - резюмировал председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков.