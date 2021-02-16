В Норильске стартовала программа «Школа молодого парламентария».
В Норильске стартовала программа «Школа молодого парламентария».
Одним из направлений деятельности Молодёжного парламента при Норильском городском Совете депутатов является формирование предложений по поводу решения социально значимых проблем региона, повышения гражданской активности молодёжи и реализации молодёжных инициатив. Именно для воплощения этой функции и создана «Школа молодого парламентария». Это совместный проект Норильского Молодёжного парламента и Молодёжного парламента при Законодательном собрании Красноярского края.
Основная цель проекта - сформировать кадровый резерв четвёртого созыва Молодёжного парламента города Норильска. Организаторы планируют в течение месяца (а в перспективе - и дольше) просвещать молодёжь в политической сфере. Помимо теоретической части, включающей изучение структуры краевой и местной власти, запланированы тренинги, лекции и даже практические занятия. Так, на одном из них участники попробуют себя в роли кандидатов во власть: организуют предвыборную кампанию и даже примут участие в дебатах. Окончившие обучение в дальнейшем смогут войти в состав Норильского Молодёжного парламента, а затем и краевого.
На данный момент на «Школу молодого парламентария» записались уже около 40 человек, тем не менее приём желающих продолжается. Стать участником может любой норильчанин в возрасте от 18 до 35 лет.
Присоединиться к участникам (в основном это студенты вузов) можно, подав заявку в Норильский Молодёжный парламент через соцсети либо лично, придя на одно из занятий - ближайшее их них состоится завтра, 17 февраля в 18.00, в городской библиотеке Центрального района (лекционный зал, третий этаж).