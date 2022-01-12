В Норильске стартовала заявочная кампания по программе переселения на материк

Комплексным планом социально-экономического развития Норильска в 2022 году предусмотрено почти 1,2 млрд рублей социальных выплат гражданам на приобретение жилья за пределами Норильска. Программа финансируется по четырёхстороннему соглашению между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норникель», а также в рамках соглашения, заключённого правительством Красноярского края с Министерством строительства России.

На 1 января 2022 года минстрой региона выдал 413 свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья на сумму более 933 миллионов рублей. В том числе их получили 325 норильских семей на сумму более 740 миллионов рублей. Жильё на материке приобрели 98 семей норильчан на сумму около 306,5 миллионов рублей. Срок реализации выданных свидетельств — до 22 июня 2022 года.

Желающим принять участие в нынешней заявочной кампании необходимо до 1 августа обратиться в управление жилищного фонда администрации Норильска. Приём граждан с документами происходит в порядке живой очереди с соблюдением санитарных мер и социальной дистанции. Инвалиды I и II групп, а также ветераны Великой Отечественной войны принимаются вне очереди.

Приём осуществляется по адресу: Норильск, Ленинский проспект, 40, корп. 4, кабинеты № 1, 2. Приёмные дни — понедельник и четверг, с 14.00 до 17.00. Памятки с перечнем документов и условиями участия в программе переселения размещены на официальном сайте города, а также в помещении управления в свободном доступе.

Параллельно в марте начнётся выдача новых сертификатов для переселения на материк. Предполагается, что в этом году жилищные сертификаты получат до 350 семей из Норильска и Дудинки. Список получателей социальных выплат будет окончательно сформирован и утверждён министерством строительства Красноярского края в феврале.

«Как и предполагалось, в этом году благодаря подключению к программе федерального финансирования количество семей, которые смогут получить сертификаты на переселение, удастся увеличить», — заявил глава Норильска Дмитрий Карасев.

Он также напомнил, что, согласно комплексному плану, с 2021 по 2024 год переехать в районы с более благоприятным климатом смогут не менее 1860 семей. На эти цели из федерального, краевого бюджетов и средств компании «Норникель» собираются направить более 4,5 миллиардов рублей.

Претендовать на жилищную субсидию могут граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, не имеющие жилья за пределами Норильска и Таймыра. К сумме, оговоренной сертификатом, получатель вправе добавить собственные средства и приобрести жильё в любом регионе России по своему усмотрению.