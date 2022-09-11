В Норильске стартовало голосование по выборам депутатов городского Совета

В Центральном районе города, Талнахе, Кайеркане и Снежногорске открылись 68 избирательных участков. Голосование началось в 08:00 и продолжится до 20:00. Норильчанам предстоит избрать 35 депутатов — 14 по единому избирательному округу (по партийным спискам) и 21 — от семи мажоритарных избирательных округов. В избирательной кампании принимают участие представители шести отделений политических партий: Российская экологическая партия «Зелёные», «Справедливая Россия — За Правду», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди».