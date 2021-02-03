В Норильске стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Семья»

Мероприятие нацелено на повышение эффективности работы по профилактике семейного неблагополучия, предупреждению безнадзорности и правонарушений в отношении несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, предупреждению жестокого обращения с детьми и чрезвычайных происшествий с ними.

Также пройдёт проверка семей, где родители пренебрегают воспитанием детей, допускают жестокое обращение с ними, а также если находятся в социально опасном положении. В случае необходимости будут приняты экстренные меры, а дети изъяты.

Семьи, в которых дети самовольно уходили из дома, стражи порядка тоже посетят.

В список мероприятий также войдёт проверка мест массового скопления людей в целях выявления несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству.

А в учебных учреждениях инспекторы по делам несовершеннолетних проведут тематические занятия, на которых расскажут об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений.