В Норильске стартует фестиваль научных открытий и изобретений Arctiс Wave

Научно-образовательное мероприятие будет проводиться в виде квеста-приключения, где школьники познакомятся с историей великих первооткрывателей Арктики и освоят навыки, необходимые покорителям Севера.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт образовательный хаб для школьников и студентов, открытие которого состоится 8-9 апреля в Заполярном государственном университете им. Н. М. Федоровского. Спикерами станут именитые учёные и современные исследователи — доктор математических наук, ведущий научный сотрудник Центрального экономика-математического института РАН, популяризатор математики среди детей и взрослых Алексей Савватеев; соучредитель организации «Простое дело», разрабатывающей экологические решения для бизнеса и производства, Анастасия Варлыгина; резидент «Сколково», инженер-робототехник, учредитель компании «Моторика» — первого в России производителя уникальных бионических протезов Илья Чех и многие другие.

Руководитель пресс-службы Института проблем химической физики РАН, сооснователь и главный редактор портала Neuronovosti.ru, действительный член Русского географического общества и Российского химического общества Алексей Паевский проведёт экскурс в историю освоения Арктики на лекции «Последователи великих первооткрывателей и технологии, которые покорили Арктику». А Артем Акшинцев, академический эколог, научный сотрудник Института водных проблем РАН, популяризатор науки, руководитель научно-популярного экспедиционного клуба Russian Travel Geek расскажет о том, как можно помогать науке, путешествуя по России.

В уютной атмосфере лофта «Фаблаба» откроется вечерний лекторий, где горожане смогут прослушать небольшие научно-популярные лекции на различные темы.

Площадками проведения квестов для школьников станут:

9-12 апреля — «Fablab–Норильск»,

14-15 апреля — Таймырский колледж (Дудинка);

19 апреля — центр «Вторая школа» (Никель);

21–22 апреля — ДК «Октябрь», (Заполярный);

25-28 апреля – «Fablab–Мончегорск».

Традиционно вход на мероприятия фестиваля Arctic Wave бесплатный по пригласительным билетам.