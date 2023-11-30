В Норильске стартует традиционная декада приёмов граждан
В Норильске стартует традиционная декада приёмов граждан
Декада приурочена к 22-летию со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В период с 1 по 10 декабря в общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия» пройдут тематические приёмы граждан по вопросам ЖКХ, дошкольного и школьного образования, трудовым и социально значимым вопросам, а также по вопросам организации системы здравоохранения.
Встречи с гражданами проведут депутаты Норильского городского Совета и члены местного политсовета партии «Единая Россия».
Предварительная запись на приём по телефону 42-38-19.
Мероприятия будут проходить по адресу: ул. Севастопольская, 7а, вход с торца.