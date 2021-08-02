В Норильске стартуют еженедельные «Диалоги о трансформации - 2035»

Участники круглого стола обсудят актуальные вопросы обновления жилищного фонда города, стартовавшего весной текущего года.

«Диалоги о трансформации» - новый формат взаимодействия общественности города, администрации и горсовета Норильска, компании «Норникель», партии «Единая Россия» в рамках реализации программ по информационному сопровождению основных направлений реализации новой программы социально-экономического развития Норильска «Трансформация 2035», также роли местного партийного проекта «Норильск 2035» в этом процессе.

До конца сентября запланировано проведение не менее семи круглых столов на площадках всех районов города.

В открытых диалогах примут участие профильные общественные объединения, представители предпринимательского сообщества и все заинтересованные граждане, жители районов нашего города.

Предварительный график мероприятий и темы обсуждения:

- 4 августа: «Реновация жилищного фонда города»;

- 11 августа: «Развитие жилой зоны и благоустройство территории»;

- 18 августа: «Развитие общественных пространств и событийный центр»;

- 25 августа: «Развитие социальной инфраструктуры и социальных сервисов»;

- 1 сентября: «Развитие транспортной инфраструктуры и городская мобильность»;

- 8 сентября: «Новые формы образования и создание Центра компетенций города»;

- 15 сентября: «Обеспечение безопасности и экология».

В связи с соблюдением противоэпидемиологических мер общее количество участников - не более 20 человек в одном районе, поэтому вход возможен только после предварительной регистрации по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.

В настоящее время открыта регистрация на 4 августа.

«Уверен, такой формат обсуждения проекта обновления нашего города заинтересует норильчан всех возрастов.

Могу сказать, опираясь на опыт прошлых лет, что подобные мероприятия всегда пользовались успехом.

Диалог «глаза в глаза» всегда более продуктивен, чем онлайн-беседа или заочное общение в формате документальных запросов и документальных же ответов.

К сожалению, пандемия по-прежнему диктует свои правила - ограничения продолжают действовать, и мы вынуждены ограничивать количество участников круглых столов», - прокомментировал предстоящие встречи с норильчанами секретарь НГМО КРО ВПП «Единая Россия», председатель горсовета Норильска Александр Пестряков.