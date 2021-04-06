В Норильске строится дополнительный центр обработки вызовов на экстренный телефон 112

«В этом году систему «112» планируется ввести в промышленную эксплуатацию, создать комплекс резервного и дополнительного центров обработки вызовов, - сообщают в министерстве цифрового развития региона. - При технической неисправности в основном центре всю нагрузку на себя сможет взять резервный центр».

Дополнительный центр возьмёт на себя обработку вызовов не только от норильчан, но и от жителей Таймыра, Эвенкии и Туруханского района. Работать он будет в круглосуточном режиме. Это значит, что граждане в любой момент смогут обраться за помощью в экстренные службы.

Напомним, единый номер 112 действует на всей территории Красноярского края с декабря 2019 года. Обратиться в службу можно как при помощи телефонного вызова, так и при помощи смс-сообщений. Также есть официальное мобильное приложение. В службу «112» можно позвонить, нажав одну кнопку на главной странице.