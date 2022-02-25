В Норильске продолжается прививочная кампания против коронавируса

Вакцинироваться горожане могут во вневрачебном пункте по адресу: Ленинский пр., 16. Пункт работает ежедневно: в будние дни — с 08.00 до 20.00, в выходные — с 10.00 до 17.00. Второй пункт вакцинации располагается на ул. Кирова, 19, режим работы: понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, суббота, воскресенье: с 10.00 до 17.00. Приём проводится по телефонной записи (номера телефонов указаны на сайте поликлиники № 1) и по записи на портале «Госуслуги». Но и пришедшим без неё в вакцинации тоже не откажут.