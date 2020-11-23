В Норильске тестируется новая платформа для дистанционного обучения iMind

Напомним, с 9 ноября все школы Норильска ввели удалённое обучение для 5-11-х классов, которое предполагает дистанционную и электронную формы. Первое означает живое общение онлайн, второе – получение ребёнком электронных материалов для самостоятельного изучения, работа на различных учебных платформах. Как рассказала директор гимназии №5 Ольга Зубкова, у ребят в день по 4-5 уроков, потому школы постарались сформировать расписание так, чтобы дети не проводили перед экраном слишком много времени. Ряд предметов вывели на электронный формат.

- Сегодня 60-70% учебной программы реализуется онлайн, остальное – в электронном формате. Ещё с весны мы имели возможность убедиться, что работа в zoom удобна, но имеет ряд ограничений: бесплатного времени, числа посетителей, требование постоянной идентификации на каждый урок. Но главное – способность сети выдерживать подключение большого числа абонентов. Это и заставило нас искать альтернативу. Сегодня мы видим её в системе iMind, которая размещена на сервере «Норильск-Телеком». Сама система пока бесплатна, семье ученика надо лишь оплачивать интернет, как и для zoom, - рассказала Ольга Зубкова.

Платформа iMindсейчас обкатывается только в гимназии №5, в эксперименте участвуют ученики 2, 7 и 10-х классов, что позволит понять особенности восприятия системы детьми разных возрастов. Главное преимущество - локализация в Норильске, для её применения не потребуется внешний интернет. Соответственно, практически сойдут на нет и потери качества связи, отсутствие сигнала, помехи во время трансляции, говорят специалисты компании «Норильск-Телеком». Ещё одним достоинством новой системы является то, что она не потребует от участников новых идентификаторов на каждый урок.

- Именно так происходит в Zoom. В iMind дети прикрепляются к своей «комнате» один раз за день. Учителя сами «приходят» к ним. Кроме того, здесь не ограничено время бесплатной конференции, как в Zoom, где у участников есть только 40 минут. А это значит, можно проводить классные часы, отвечать на вопросы учеников, поступившие после объяснения темы. Здесь же можно провести тест, на экране сразу же отображаются результаты. В Zoom такой функции пока не придумано, – отмечает Тамара Гаджиева, учитель английского языка гимназии №5.

Ирина Туварёва, руководитель коммерческого отдела «Норильск-Телеком», говорит, что тестируется новая система только первую неделю, для окончательных выводов потребуется до двух месяцев. Если она не выявит сбоев, компания будет готова предоставить продукт управлению общего и дошкольного образования администрации Норильска для масштабирования на все школы города.

- Пока в тестовом формате система доступна только нашим пользователям, а также абонентам «Билайн»-интернета. Если её примут для школ Норильска, мы планируем заключать межоператорские соглашения, чтобы все школьники города могли работать на ней без внешнего трафика, - сообщила Ирина Туварёва. – Сейчас мы стараемся просчитать стоимость пользования платформой, чтобы она была доступна пользователям, но пока рано говорить о конкретных цифрах. Также неясно, кто будет оплачивать её: УОиДО или родители. Ещё одна важная задача на сегодня – настроить платформу на конкретную численность детей в каждом классе и отследить возможные перебои.

Немаловажной особенностью платформы является её безопасность, считают педагоги: система не запрашивает личные данные ребёнка. Плюс она проста в использовании, справятся и ученики начальных классов. В крайнем случае, отмечают педагоги, родители утром могут сами открыть ребёнку «комнату» и вечером, придя с работы, выйти из неё. А заодно посмотреть, что ребёнок делал на уроке, какие были опросы и как он с ними справился.

- Конечно, дистанционное обучение – это не то, как мы хотели бы учить детей. Но это лучший вариант из возможных. Онлайн-работа сопоставима с очными уроками, каждые 40 минут – перерыв. Признаюсь, я не опасаюсь за результат такого обучения: я уверена в своих детях, педагогах и родителях, которые стараются помогать ребятам. Прошлый ЕГЭ мы сдали лучше ожидаемого, думаю, выпускники 2021 года также будут готовы к ЕГЭ, получат высокие результаты и поступят в желаемые вузы, - резюмировала Ольга Зубкова.