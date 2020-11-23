МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске тестируется новая платформа для дистанционного обучения iMind

В Норильске тестируется новая платформа для дистанционного обучения iMind

Главная / Новости / Общество

В Норильске тестируется новая платформа для дистанционного обучения iMind

Если она будет признана удачной, её могут распространить на все школы города.

В Норильске тестируется новая платформа для дистанционного обучения iMindВ Норильске тестируется новая платформа для дистанционного обучения iMindВ Норильске тестируется новая платформа для дистанционного обучения iMindВ Норильске тестируется новая платформа для дистанционного обучения iMind

Напомним, с 9 ноября все школы Норильска ввели удалённое обучение для 5-11-х классов, которое предполагает дистанционную и электронную формы. Первое означает живое общение онлайн, второе – получение ребёнком электронных материалов для самостоятельного изучения, работа на различных учебных платформах. Как рассказала директор гимназии №5 Ольга Зубкова, у ребят в день по 4-5 уроков, потому школы постарались сформировать расписание так, чтобы дети не проводили перед экраном слишком много времени. Ряд предметов вывели на электронный формат.

- Сегодня 60-70% учебной программы реализуется онлайн, остальное – в электронном формате. Ещё с весны мы имели возможность убедиться, что работа в zoom удобна, но имеет ряд ограничений: бесплатного времени, числа посетителей, требование постоянной идентификации на каждый урок. Но главное – способность сети выдерживать подключение большого числа абонентов. Это и заставило нас искать альтернативу. Сегодня мы видим её в системе iMind, которая размещена на сервере «Норильск-Телеком». Сама система пока бесплатна, семье ученика надо лишь оплачивать интернет, как и для zoom, - рассказала Ольга Зубкова.

Платформа iMindсейчас обкатывается только в гимназии №5, в эксперименте участвуют ученики 2, 7 и 10-х классов, что позволит понять особенности восприятия системы детьми разных возрастов. Главное преимущество - локализация в Норильске, для её применения не потребуется внешний интернет. Соответственно, практически сойдут на нет и потери качества связи, отсутствие сигнала, помехи во время трансляции, говорят специалисты компании «Норильск-Телеком». Ещё одним достоинством новой системы является то, что она не потребует от участников новых идентификаторов на каждый урок.

- Именно так происходит в Zoom. В iMind дети прикрепляются к своей «комнате» один раз за день. Учителя сами «приходят» к ним. Кроме того, здесь не ограничено время бесплатной конференции, как в Zoom, где у участников есть только 40 минут. А это значит, можно проводить классные часы, отвечать на вопросы учеников, поступившие после объяснения темы. Здесь же можно провести тест, на экране сразу же отображаются результаты. В Zoom такой функции пока не придумано, – отмечает Тамара Гаджиева, учитель английского языка гимназии №5.

Ирина Туварёва, руководитель коммерческого отдела «Норильск-Телеком», говорит, что тестируется новая система только первую неделю, для окончательных выводов потребуется до двух месяцев. Если она не выявит сбоев, компания будет готова предоставить продукт управлению общего и дошкольного образования администрации Норильска для масштабирования на все школы города.

- Пока в тестовом формате система доступна только нашим пользователям, а также абонентам «Билайн»-интернета. Если её примут для школ Норильска, мы планируем заключать межоператорские соглашения, чтобы все школьники города могли работать на ней без внешнего трафика, - сообщила Ирина Туварёва. – Сейчас мы стараемся просчитать стоимость пользования платформой, чтобы она была доступна пользователям, но пока рано говорить о конкретных цифрах. Также неясно, кто будет оплачивать её: УОиДО или родители. Ещё одна важная задача на сегодня – настроить платформу на конкретную численность детей в каждом классе и отследить возможные перебои.

Немаловажной особенностью платформы является её безопасность, считают педагоги: система не запрашивает личные данные ребёнка. Плюс она проста в использовании, справятся и ученики начальных классов. В крайнем случае, отмечают педагоги, родители утром могут сами открыть ребёнку «комнату» и вечером, придя с работы, выйти из неё. А заодно посмотреть, что ребёнок делал на уроке, какие были опросы и как он с ними справился.

- Конечно, дистанционное обучение – это не то, как мы хотели бы учить детей. Но это лучший вариант из возможных. Онлайн-работа сопоставима с очными уроками, каждые 40 минут – перерыв. Признаюсь, я не опасаюсь за результат такого обучения: я уверена в своих детях, педагогах и родителях, которые стараются помогать ребятам. Прошлый ЕГЭ мы сдали лучше ожидаемого, думаю, выпускники 2021 года также будут готовы к ЕГЭ, получат высокие результаты и поступят в желаемые вузы, - резюмировала Ольга Зубкова.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Денис Кожевников
23 ноября в 12:15 910
Дистанционное обучениеIMind
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также